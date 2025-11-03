Riscos Digitais para Crianças e Adolescentes: Entenda o ECA Digital

Verificação de idade e controle parental: as plataformas precisarão garantir que menores só acessem conteúdos adequados e permitir que pais monitorem suas atividades online; Publicidade e coleta de dados: é proibido direcionar anúncios personalizados a menores de 18 anos ou coletar dados de forma abusiva; Responsabilidade das empresas: companhias que não cumprirem as normas poderão receber multas de até 10% do faturamento ou até R$ 50 milhões por infração; Remoção de conteúdo nocivo: redes e aplicativos devem agir rapidamente para retirar do ar conteúdos que violem direitos de crianças e adolescentes, como exploração sexual, desafios perigosos ou incentivo à automutilação.

A proteção digital não depende apenas das empresas ou do governo. Pais, responsáveis e educadores precisam participar ativamente e conversar com as crianças e adolescentes sobre o uso responsável da internet, conhecer as ferramentas de controle disponíveis que são acessadas por eles e estar atentos ao tipo de conteúdo consumido, são atitudes essenciais.



O ECA Digital representa um marco na proteção da infância e da adolescência no Brasil na internet. Ele convida a sociedade, pais, escolas, empresas e governos a repensar a forma como usamos a tecnologia. Em um mundo cada vez mais conectado, a segurança digital deixou de ser um detalhe técnico e passou a ser um valor social.



Proteger crianças e adolescentes no mundo digital é garantir que o futuro delas floresça com segurança.





É uma nova lei que traz regras claras paracom o objetivo de proteger crianças e adolescentes no ambiente virtual.Entre as principais mudanças estão: