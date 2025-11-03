Furto de hidrômetro deixa imóvel sem água em Caucaia do Alto

Proprietário relatou o caso ao Cotia e Cia após inquilina perceber a falta d’água na manhã desta segunda-feira (3)
|Imagem enviada ao Cotia e Cia
Um furto de hidrômetro foi registrado no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia. O caso ocorreu na Rua Carmelino Nunes, no bairro Bosque dos Pires, na tarde de sábado (1º).
Segundo o proprietário do imóvel, que relatou o ocorrido ao Cotia e Cia, o problema foi percebido na manhã desta segunda-feira (3), quando a inquilina notou a falta de água na residência e verificou que o hidrômetro havia sido furtado.
“Hoje pela manhã faltou água. Quando fui ver no relógio, o hidrômetro não estava lá. Furtaram o equipamento”, contou o proprietário.
Ele comunicou o caso à Sabesp, que realizou a substituição do hidrômetro na tarde de hoje, restabelecendo o abastecimento.