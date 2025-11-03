Após lesões e superação, atleta de Cotia busca apoio para disputar o Europeu de Jiu-Jitsu

Carol Almeida, de 34 anos, acumula títulos em 2025 e quer representar Cotia e o Brasil no campeonato europeu da modalidade, em 2026

Carol Almeida, de Cotia. Foto: Divulgação

Coluna Esportes & Cia: A atleta cotiana Carol Almeida, de 34 anos, está em busca de patrocinadores e apoiadores para disputar o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, previsto para janeiro de 2026.

A lutadora vive um momento de retomada na carreira após um ciclo de superação marcado por uma lesão grave, gestação e duas cirurgias.De volta aos treinos em alto nível, Carol afirma estar novamente em sua melhor forma. Mesmo próxima de integrar a categoria Master 2, a atleta pretende continuar competindo no Master 1, ou até mesmo no Adulto, dependendo do desempenho nos próximos meses.Em 2025, Carol conquistou resultados expressivos nos principais campeonatos do país. Foi campeã nas 2ª e 3ª etapas do Paulista, campeã do SP Open IBJJF, campeã na categoria e no absoluto do SP Open CBJJE, além de conquistar terceiros lugares no Campeonato Brasileiro e no Master Rio IBJJF.Com uma trajetória marcada pela disciplina e resiliência, Carol segue treinando intensamente e busca parceiros que a ajudem a representar Cotia e o Brasil nas competições internacionais.