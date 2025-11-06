Caminhoneiro é preso com 1,8 tonelada de maconha que seria entregue em Cotia

Droga foi apreendida pela Polícia Rodoviária em Palmital (SP)

Foto: PMSP

Um caminhoneiro foi preso nesta terça-feira (4) após ser flagrado transportando 1,8 tonelada de maconha em um caminhão semirreboque na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no trecho de Palmital (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, a droga seria entregue em Cotia.Durante a fiscalização realizada no km 431 da rodovia, os policiais encontraram 71 fardos de maconha, totalizando 1.853,36 quilos, escondidos em meio a uma carga de aparas de madeira.O motorista, que não possuía antecedentes criminais, contou aos agentes que havia recebido o veículo carregado com o entorpecente em Foz do Iguaçu (PR) e que o destino final seria o município de Cotia.A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Marília (SP), onde o suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Até a última atualização, ele permanece à disposição da Justiça.