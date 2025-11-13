Previsão de chuva intensa e rajadas de vento põe SP em estado de alerta

Avisos laranja e amarelo valem até sexta-feira e preveem chuva intensa, rajadas de até 100 km/h e possíveis danos em várias regiões do estado

Foto: Wikimedia Commons

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (13), alertas laranja e amarelo para tempestades em diversas regiões do estado de São Paulo.

Os avisos seguem válidos até sexta-feira (14) e indicam a possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e queda de granizo.De acordo com o órgão, o alerta laranja, que representa perigo, abrange principalmente o interior paulista. Já o amarelo, de perigo potencial, se estende por praticamente todo o território estadual.Nas áreas sob alerta laranja, são esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h, ventos que podem atingir 60 a 100 km/h e ocorrência de granizo. Há risco de queda de energia, danos a plantações, desabamento de árvores e alagamentos.Nas demais regiões, onde vale o aviso amarelo, a previsão indica precipitações entre 20 e 30 mm/h, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo. Os riscos para a população permanecem semelhantes.O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, as pessoas evitem abrigo sob árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Sempre que possível, aparelhos elétricos devem ser desligados durante a tempestade.Ocorrências e acidentes devem ser comunicados à Defesa Civil (199) ou ao Corpo de Bombeiros (193).