Caputera recebe Bom Prato Móvel com refeições a R$ 1 a partir da semana que vem

Foto: Divulgação

A partir da próxima segunda-feira (17), o bairro do Caputera passa a receber o atendimento do Bom Prato Móvel, iniciativa do programa Bom Prato em parceria entre a Prefeitura de Cotia e o Governo do Estado de São Paulo.

Com oferta média de 300 almoços por dia, o serviço tem como foco garantir segurança alimentar à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade. As refeições, nutritivas e balanceadas, são servidas por R$ 1,00, de segunda a sexta-feira, a partir das 11h, até o fim do estoque.O atendimento é realizado por um caminhão do tipo VUC, totalmente equipado para manter a qualidade dos alimentos desde a preparação na unidade fixa até a chegada ao ponto de distribuição.A rota do Bom Prato Móvel é rotativa e muda a cada quatro meses, permitindo que moradores de diferentes regiões tenham acesso ao programa. O serviço já atendeu áreas como Caucaia do Alto e Lavapés.Bom Prato Móvel no Caputera📍 Praça Central Caputera — Estrada da Barragem, 45, Jardim das Cerejeiras, Cotia📅 De segunda a sexta-feira⏰ A partir das 11h