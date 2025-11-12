Cotia recebe diretor de escola pública premiada como uma das melhores do mundo

Regis Marques Ribeiro, da Escola Parque dos Sonhos de Cubatão, participa de evento no Parque de Estudo e Reflexão Caucaia, em dezembro

No dia 7 de dezembro, às 11h30, o Parque de Estudo e Reflexão Caucaia, em Cotia, recebe o humanista Regis Marques Ribeiro, diretor da Escola Parque dos Sonhos de Cubatão, para compartilhar a trajetória de transformação de uma escola que, antes conhecida como “Parque dos Pesadelos”, tornou-se uma das melhores do mundo em 2025.

Inspirada no Novo Humanismo de Mario Rodríguez Cobos – “Silo”, pensador e escritor argentino, e nos ensinamentos do educador Paulo Freire, a Escola Estadual Parque dos Sonhos, em Cubatão, conquistou o Prêmio Internacional de Melhor Escola do Mundo 2025, na categoria “Superando as Adversidades”, concedido por um júri global de especialistas em educação.

Segundo Regis Marques, a conquista representa não apenas o reconhecimento de uma instituição pública da periferia brasileira, mas também simboliza a força da educação popular humanista.

“Acreditamos em uma educação que não apenas transmite conhecimento, mas que desperta consciência, fortalece vínculos comunitários e promove a paz. Este prêmio pertence a cada estudante, professor e família que constrói diariamente o Parque dos Sonhos. É também um tributo a Silo, cuja filosofia humanista inspira nossa caminhada”, afirma.

O evento é gratuito e está aberto para educadores, alunos, famílias e todos os interessados em uma educação humanista, não violenta e verdadeiramente transformadora.

Os participantes também tem a opção de participar da tradicional feijoada de fim de ano. O valor do convite R$ 50.

Serviço:
Evento: Palestra com o humanista Regis Marques Ribeiro
Data: 7 de dezembro 2025
Horário: 11h30
Local: Parque de Estudo e Reflexão Caucaia (Rua Katoji Sogabe, 195 - Jardim das Oliveiras - Caucaia do Alto - Cotia - SP)
Tradicional Feijoada de Fim de Ano (Opcional)
Valor: R$ 50,00
Pix (CNPJ) 081652666000104




