Cotia recebe diretor de escola pública premiada como uma das melhores do mundo

Regis Marques Ribeiro, da Escola Parque dos Sonhos de Cubatão, participa de evento no Parque de Estudo e Reflexão Caucaia, em dezembro

Foto: Divulgação



Data: 7 de dezembro 2025

Horário: 11h30

Local: Parque de Estudo e Reflexão Caucaia (Rua Katoji Sogabe, 195 - Jardim das Oliveiras - Caucaia do Alto - Cotia - SP)

Tradicional Feijoada de Fim de Ano (Opcional)

Valor: R$ 50,00

Pix (CNPJ) 081652666000104







No dia 7 de dezembro, às 11h30, o Parque de Estudo e Reflexão Caucaia, em Cotia, recebe o humanista Regis Marques Ribeiro, diretor da Escola Parque dos Sonhos de Cubatão, para compartilhar a trajetória de transformação de uma escola que, antes conhecida como “Parque dos Pesadelos”, tornou-se uma das melhores do mundo em 2025.Inspirada no Novo Humanismo de Mario Rodríguez Cobos – “Silo”, pensador e escritor argentino, e nos ensinamentos do educador Paulo Freire, a Escola Estadual Parque dos Sonhos, em Cubatão, conquistou o Prêmio Internacional de Melhor Escola do Mundo 2025, na categoria “Superando as Adversidades”, concedido por um júri global de especialistas em educação.Segundo Regis Marques, a conquista representa não apenas o reconhecimento de uma instituição pública da periferia brasileira, mas também simboliza a força da educação popular humanista., afirma.O evento é gratuito e está aberto para educadores, alunos, famílias e todos os interessados em uma educação humanista, não violenta e verdadeiramente transformadora.Os participantes também tem a opção de participar da tradicional feijoada de fim de ano. O valor do convite R$ 50.