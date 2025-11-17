Itapevi e Mercado Livre realizam feirão com mais de 500 vagas nesta terça-feira

Processo seletivo começa às 9h no Resolve Fácil Empresa e oferece salários de até R$ 2,2 mil, além de benefícios

Foto: Prefeitura de Itapevi





A Prefeitura de Itapevi, em parceria com o Mercado Livre, promove nesta terça-feira (18) um grande feirão de empregos com mais de 500 vagas para o cargo de Representante Logístico. A seleção será realizada no Resolve Fácil Empresa, na Rua Agostinho Ferreira Campos, 752, no bairro Cidade Saúde, a partir das 9h.

Gerenciamento de estoque

Planejamento e execução do transporte

Controle e organização de documentos fiscais e aduaneiros

Suporte à eficiência da cadeia de suprimentos

Os salários podem chegar a R$ 2,2 mil, com possibilidade de bônus mensal conforme o perfil do candidato. Além da remuneração, o Mercado Livre oferece transporte fretado, seguro de vida, participação nos lucros, assistência médica e odontológica, vale-alimentação, auxílio-creche e refeição no local.Para concorrer, o candidato deve comparecer ao local com documento com foto e comprovante de endereço, retirando a senha até as 14h. O processo seletivo será encerrado às 16h e aceita candidatos com ou sem experiência, além de pessoas com deficiência (PCDs).O profissional atua na gestão e na otimização de todo o fluxo logístico, garantindo que produtos cheguem ao destino correto, no prazo estipulado e com o menor custo possível. Entre as principais responsabilidades estão: