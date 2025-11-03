Patrulha Canina traz magia e aventura ao Natal do Shopping Granja Vianna

Cenário temático, encontros com personagens e atrações interativas prometem encantar famílias e crianças a partir de 8 de novembro
|Foto: Divulgação.
O espírito natalino chega ao Shopping Granja Vianna com uma dose extra de diversão e aventura. A partir do dia 8 de novembro, o empreendimento recebe o “Natal da Patrulha Canina: O Melhor Presente é o Nosso Encontro”, que promete encantar o público com uma decoração inspirada na série infantil e uma programação repleta de atividades para toda a família.
A inauguração será marcada por um cortejo especial, com os heróis caninos Chase, Skye e Marshall acompanhados por uma banda itinerante e personagens natalinos. O evento, gratuito, começa às 15h, com desfiles e apresentações pela Praça de Eventos, no piso L1 do shopping.
O cenário reproduz o universo da Patrulha Canina, com uma árvore de Natal de oito metros de altura, a casa dos filhotes, o famoso Carrinho Paw Patroller e figuras dos personagens Chase e Everest. O espaço também conta com jogos, áreas para fotos e uma decoração detalhada que promete transportar as famílias para o mundo dos filhotes heróis.
Para as crianças, o Parque Patrulha Canina oferece brincadeiras como escorregadores, piscina de bolinhas, subida sinuosa e mesa de atividades. O ingresso custa a partir de R$ 60 por 40 minutos, dando acesso a todas as atrações.
Os fãs também poderão viver momentos inesquecíveis nos encontros gratuitos com os personagens. As sessões de Meet & Greet acontecem no dia da inauguração (8 de novembro), com três horários: 16h30, 17h30 e 18h30. Outras datas estão programadas para 22 de novembro e 13 de dezembro, com quatro sessões em cada dia (das 14h às 17h30). As inscrições devem ser feitas pelo site https://evento.spotmetrics.com/patrulhacaninasgv.
Segundo Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna, a proposta é oferecer uma experiência inesquecível para as famílias.
“Preparamos uma festa para que o público viva o espírito natalino com alegria e afeto. O Natal da Patrulha Canina desperta o encantamento das crianças e cria lembranças especiais para pais e filhos”, afirmou.
O Natal da Patrulha Canina segue até 6 de janeiro, com visitação gratuita de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h, na Praça de Eventos do Shopping Granja Vianna, localizado na Rodovia Raposo Tavares, km 23,5, em Cotia (SP).
📌 Serviço — Natal da Patrulha Canina: O Melhor Presente é o Nosso Encontro
📅 Período: 8 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026
🕒 Horários: Segunda a sábado: das 10h às 22h
Domingos e feriados: das 14h às 20h
📍 Local: Praça de Eventos, Piso L1 — Shopping Granja Vianna
💰 Entrada: Gratuita
🎄 Abertura e Cortejo de Natal
📅 8 de novembro
🕒 Das 15h às 15h30
🎶 Desfile com banda e personagens natalinos
💰 Gratuito
🐾 Parque Patrulha Canina
📅 8 de novembro a 6 de janeiro
🕒 Mesmo horário de funcionamento do shopping
💰 Ingressos a partir de R$ 60 por 40 minutos
📸 Meet & Greet com Chase, Skye e Marshall
📅 8 de novembro — 16h30, 17h30 e 18h30
📅 22 de novembro e 13 de dezembro — 14h às 17h30 (quatro sessões por dia)
🔗 Inscrições: https://evento.spotmetrics.com/patrulhacaninasgv
📍 Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5 — Cotia (SP)