Ex-ministro José Dirceu é homenageado com título de cidadão cotiano

José Dirceu. Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão da última terça-feira (28), o projeto que concede o título de cidadão cotiano ao político e ex-ministro José Dirceu.

A homenagem foi proposta pelo vereador Silvio Cabral (PT) e recebeu 14 votos favoráveis, além de três abstenções — dos vereadores Almir Rodrigues, Johny Santos e Professor Osmar.Na justificativa, o autor do projeto destacou a trajetória de José Dirceu na política nacional.Nascido em Passa Quatro (MG), ele foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), deputado estadual e federal por São Paulo e ministro-chefe da Casa Civil no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva.