Caravana de Natal da Coca-Cola volta a iluminar as ruas de São Paulo

Desfile com caminhões iluminados e Papai Noel percorre a capital paulista entre os dias 13 e 16 de novembro

Foto: Divulgação

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola voltará a percorrer as ruas de São Paulo neste mês, marcando o início das celebrações natalinas na capital.

Os famosos caminhões vermelhos iluminados desfilarão por quatro dias consecutivos (de 13 a 16 de novembro), levando o Papai Noel, personagens natalinos e muita música por diferentes regiões da cidade.O primeiro desfile será no dia 13 de novembro, a partir das 19h, com passagem pelo Pão de Açúcar Morumbi (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16.741) e pela Praça General Miguel Costa.No dia 14, a caravana começa às 18h30, passando pela Praça David Nesser, Praça Antonio Sabino e Estação Hebraica - Rebouças.Já no feriado de 15 de novembro, o desfile tem início às 20h20, com trajeto pela Avenida Paulista, MC 1000, Largo do Paissandu e Viaduto do Chá, em pleno centro da capital.Encerrando o roteiro, no dia 16, a partir das 18h30, os caminhões iluminados passarão pelo Carrefour Hipermercado (Estrada do Pêssego, 1.200), Praça Paulo Cunha e Praça Barão Homem de Melo.Além de São Paulo, a caravana também deve percorrer outras cidades do interior paulista nas próximas semanas, em roteiro que será divulgado em breve pela empresa.