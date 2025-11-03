PAT de Cotia anuncia novas vagas de emprego para diversas áreas

Oportunidades incluem funções em produção, manutenção, limpeza, comércio e confeitaria

Foto: Prefeitura de Cotia

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia divulgou a abertura de diversas vagas de emprego disponíveis nesta semana para Cotia e região. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência.

Entre as funções disponíveis estão auxiliar de confeiteiro, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de produção farmacêutica, caixa de loja, caldeireiro (chapas de cobre), mecânico de manutenção de máquinas em geral e soldador.Os interessados devem comparecer presencialmente ao PAT, localizado na Rua Jorge Caixe, 306-A, térreo, Jardim Nomura, dentro do Centro Administrativo de Cotia (CAC). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.Durante o atendimento, o candidato pode se cadastrar para uma ou mais vagas de interesse. O encaminhamento é feito pelo PAT, mas o processo seletivo e as entrevistas ficam sob responsabilidade das empresas contratantes.