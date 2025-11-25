Parque temático da Cacau Show é autuado por irregularidades trabalhistas

Fiscalização do Ministério do Trabalho apontou salários abaixo do piso e enquadramento sindical inadequado; empresa nega autuação
|Foto: TV TEM
O Cacau Park, parque temático da Cacau Show que está em construção em Itu, no interior de São Paulo, foi autuado por irregularidades trabalhistas, segundo informou o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta terça-feira (25).
A fiscalização ocorreu após denúncias de condições sanitárias precárias e de pagamentos abaixo do piso salarial, conforme apurado pela TV TEM.
De acordo com os auditores, cerca de 450 trabalhadores estariam recebendo valores inferiores ao piso. A maioria deveria estar vinculada ao sindicato da construção civil, mas a empresa contratada estaria aplicando a base sindical de parque de diversões nesta fase da obra.
Após a ação, o MTE autuou a empresa responsável pelas contratações e determinou que sejam apresentadas soluções para regularizar a situação.
Em nota enviada na segunda-feira (24), a Cacau Show negou qualquer irregularidade e afirmou não ter recebido autuação ou notificação após a visita dos fiscais.
“Importante esclarecer que nossa atividade principal é parques temáticos e entretenimento, e as obras em andamento representam apenas uma fase transitória de implantação do empreendimento. Para essa etapa, contratamos prestadoras de serviços especializadas, cada uma com base sindical própria, conforme a categoria de seus trabalhadores”, disse a empresa.
A Cacau Show também declarou que a segurança, o bem-estar e o cumprimento das normas trabalhistas são prioridades e que permanece à disposição para esclarecimentos.
Texto com informações do G1