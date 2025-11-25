Parque temático da Cacau Show é autuado por irregularidades trabalhistas

Fiscalização do Ministério do Trabalho apontou salários abaixo do piso e enquadramento sindical inadequado; empresa nega autuação

Foto: TV TEM

O Cacau Park, parque temático da Cacau Show que está em construção em Itu, no interior de São Paulo, foi autuado por irregularidades trabalhistas, segundo informou o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta terça-feira (25).

A fiscalização ocorreu após denúncias de condições sanitárias precárias e de pagamentos abaixo do piso salarial, conforme apurado pela TV TEM.De acordo com os auditores, cerca de 450 trabalhadores estariam recebendo valores inferiores ao piso. A maioria deveria estar vinculada ao sindicato da construção civil, mas a empresa contratada estaria aplicando a base sindical de parque de diversões nesta fase da obra.Após a ação, o MTE autuou a empresa responsável pelas contratações e determinou que sejam apresentadas soluções para regularizar a situação.Em nota enviada na segunda-feira (24), a Cacau Show negou qualquer irregularidade e afirmou não ter recebido autuação ou notificação após a visita dos fiscais., disse a empresa.A Cacau Show também declarou que a segurança, o bem-estar e o cumprimento das normas trabalhistas são prioridades e que permanece à disposição para esclarecimentos.