Escola Municipal é furtada e vandalizada em Cotia; prefeito se pronuncia sobre o crime

Unidade teve fiação, equipamentos e mantimentos levados; Guarda Municipal deteve o invasor minutos após a ação, segundo Welington Formiga

Imagem enviada ao Cotia e Cia

A Escola Municipal Jardim Panorama, em Cotia, foi furtada e vandalizada neste final de semana. Funcionários chegaram na manhã desta segunda-feira (24) e encontraram a unidade destruída, com materiais espalhados pelo chão, divisórias quebradas, parte do teto danificada e vidros estilhaçados.





Segundo uma funcionária que preferiu não ser identificada, os criminosos levaram fios elétricos, uma televisão, utensílios de cozinha e mantimentos. A retirada da fiação deixou parte da escola sem energia, mas o funcionamento não foi comprometido.















Prefeito se pronuncia



O prefeito de Cotia, Welington Formiga, comentou o caso em suas redes sociais e afirmou que o furto foi identificado em tempo real pela Central de Monitoramento do município.



Segundo ele, a Guarda Municipal foi acionada imediatamente e conseguiu deter o suspeito pouco depois da invasão.



“A nossa Central de Monitoramento pegou em tempo real o furto na Escola do Jardim Panorama. A Guarda Municipal agiu rápido e prendeu o indivíduo que entrou na escola. De agora em diante, a ruim brincadeira acabou!”, publicou.



O prefeito também informou que solicitou a instalação de nove novos totens de segurança na cidade, incluindo a região do km 21, Parque Turiguara, Capuava e outros bairros.



“Quero parabenizar nossa Guarda, que chegou em poucos minutos e levou o indivíduo preso!”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Welington ‘Formiga’ Alfredo (@welington.formiga)





Imagens enviadas aomostram a secretaria revirada, com objetos quebrados e parte da fiação exposta.