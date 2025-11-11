Papai Noel fará chegada triunfal no Shopping Granja Vianna com o Natal da Patrulha Canina

Evento terá parada natalina, coral, chuva de balões e atividades para toda a família, incluindo pets

A magia do Natal vai tomar conta do Shopping Granja Vianna com a chegada triunfal do Papai Noel, que será recebida com uma grande Parada Natalina neste sábado, dia 15 de novembro, dando início à programação oficial do Natal da Patrulha Canina.



“Tudo foi pensado para que as famílias vivam a magia do Natal da forma mais especial, para que adultos, crianças e também os pets encontrem momentos de encantamento e muita diversão”, destaca Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do empreendimento.

O trono do Papai Noel ganhou um cenário encantador, com caixa de correio para as cartinhas, um espaço especial para as crianças que querem deixar a chupeta e até um trono pet, para que os bichinhos também participem da tradição.



As visitas ao Papai Noel acontecem diariamente, das 14h às 20h, até 24 de dezembro, com entrada gratuita.



Além disso, os fãs da Patrulha Canina poderão participar do Meet & Greet com os personagens Chase e Skye, nos dias 22 de novembro e 13 de dezembro, mediante inscrição prévia no site evento.spotmetrics.com/patrulhacaninasgv.



📍 Serviço – Natal da Patrulha Canina | Shopping Granja Vianna



Encontros com o Papai Noel

📅 De 15 de novembro a 24 de dezembro

🕒 Segunda a sábado: das 15h às 21h (intervalo das 18h às 19h)

🕒 Domingos e feriados: das 14h às 20h (intervalo das 17h às 18h)

🎅 Dia 24/12: das 13h às 18h (intervalo das 15h às 16h)





Meet & Greet – Chase e Skye: 22/11 e 13/12

⏰ Sessões: 14h | 15h | 16h | 17h



Local: Rod. Raposo Tavares, km 23,5 – Cotia/SP



Entrada gratuita

O Bom Velhinho chega acompanhado de um cortejo encantado com personagens natalinos, uma bandinha de fanfarra, distribuição de balões e muita animação. O desfile começa às 14h, no Parque da Patrulha Canina (Praça de Eventos, Piso L1), e segue até o espaço Recarregue-se, onde o trono de Noel foi especialmente preparado para receber o público.