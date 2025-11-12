Assalto e sequestro com suspeita de bomba provocam caos no Rodoanel nesta quarta-feira

Vítima contou ter sido obrigada a atravessar o caminhão na pista; via está totalmente interditada e registra congestionamento intenso

Foto: Artesp

Um assalto seguido de sequestro mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR), do Corpo de Bombeiros e do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) na manhã desta quarta-feira (12), no km 44,8 do Rodoanel Mário Covas, em Itapecerica da Serra. A ocorrência provocou interdição total da via e um congestionamento de aproximadamente 15 quilômetros.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um caminhão relatou ter sido vítima de um assalto por volta das 4h. Segundo ele, três indivíduos armados o abordaram e o obrigaram a realizar uma manobra, atravessando o veículo sobre as faixas de rolamento. Em seguida, os criminosos fugiram, deixando a vítima no local.A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que o motorista foi encontrado consciente, porém desorientado, e estava envolto em fios que aparentavam estar conectados a uma bomba caseira. Por precaução, o GATE foi acionado para verificar o artefato e garantir a segurança da área.Durante o atendimento da ocorrência, o trecho do Rodoanel foi completamente bloqueado, causando grande retenção no tráfego. As autoridades orientaram os motoristas a evitarem a região até a liberação total da pista.