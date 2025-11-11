Caravana da Coca-Cola chega a Osasco com show de luzes e magia

O desfile natalino, conhecido por espalhar encanto e boas lembranças por onde passa, percorrerá as principais vias da região
|Foto: Divulgação
A magia do Natal vai tomar conta das ruas de Osasco com a chegada da tradicional Caravana Iluminada da Coca-Cola, que passará pela cidade na sexta-feira, 22 de novembro, a partir das 18h.
O desfile natalino, conhecido por espalhar encanto e boas lembranças por onde passa, percorrerá as principais vias da região, com ponto de referência no Carrefour Hipermercado (Av. dos Autonomistas, 1542), próximo ao Viaduto Reinaldo de Oliveira e à Praça Tenente Roberto Ozak.
Com seus caminhões iluminados, trilha sonora natalina e personagens icônicos, como o Papai Noel, a caravana promete emocionar crianças e adultos e marcar o início das celebrações de fim de ano na cidade.
Realizada anualmente, a ação é uma das campanhas mais aguardadas da Coca-Cola, simbolizando mensagens de união, esperança e solidariedade. Além da beleza das luzes, o cortejo também busca reforçar o espírito natalino e valorizar momentos de encontro entre famílias e comunidades locais.