Com apoio do Smart Cotia, Guarda Civil recupera Range Rover roubada há 2 anos

Veículo havia sido levado em assalto em 2023 e estava escondido em uma residência na região do Roselândia; motorista foi preso

Foto: GCM de Cotia

A Guarda Civil de Cotia recuperou, na manhã desta quinta-feira (27), uma Range Rover roubada há dois anos e que vinha sendo mantida em uma residência na região do Roselândia.

O veículo, pertencente a uma moradora de São Bernardo do Campo e sem cobertura de seguro, havia sido roubado em 1º de dezembro de 2023.De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Fabrício Dourado, o automóvel teria permanecido durante todo esse período guardado em uma garagem na cidade.Na quinta-feira, os envolvidos tentavam levar o carro para o interior paulista, onde possivelmente seria submetido a um esquema de clonagem e revenda.A movimentação foi identificada quando o veículo passou pelos totens de monitoramento da Guarda Civil, sendo rapidamente reconhecido pelo sistema Smart Cotia. A central acompanhou o trajeto em tempo real e repassou as informações às equipes em campo.A viatura 2523, da Inspetoria de Caucaia do Alto, localizou o automóvel na Rodovia Raposo Tavares, km 39, sentido interior, e realizou a abordagem. O condutor alegou que o carro pertencia a um amigo, mas foi encaminhado à Delegacia Central de Cotia para esclarecimentos.A Polícia Civil verificou o número do chassi e as placas originais por meio de scanner veicular, confirmando que se tratava do veículo roubado e registrado no boletim de ocorrência QP 9900. A autoridade policial determinou a apreensão da Range Rover e a prisão do motorista, que foi conduzido à cadeia pública de Cotia.A proprietária foi comunicada da recuperação e compareceu à delegacia.