“Máfia da Merenda”: ex-prefeito de Ibiúna é condenado por fraude em licitação

Esquema teria causado prejuízo de quase R$ 600 mil; envolvidos terão de ressarcir cofres públicos e tiveram direitos políticos suspensos

Fábio Bello, ex-prefeito de Ibiúna. Foto: Redes Sociais





O ex-prefeito de Ibiúna Fábio Bello de Oliveira (MDB), o ex-diretor de Licitações e Contratos da prefeitura e o sócio da empresa responsável pela merenda escolar foram condenados pela Justiça de São Paulo por improbidade administrativa. Decisão cabe recurso.