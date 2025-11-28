“Máfia da Merenda”: ex-prefeito de Ibiúna é condenado por fraude em licitação

Esquema teria causado prejuízo de quase R$ 600 mil; envolvidos terão de ressarcir cofres públicos e tiveram direitos políticos suspensos
|Fábio Bello, ex-prefeito de Ibiúna. Foto: Redes Sociais
O ex-prefeito de Ibiúna Fábio Bello de Oliveira (MDB), o ex-diretor de Licitações e Contratos da prefeitura e o sócio da empresa responsável pela merenda escolar foram condenados pela Justiça de São Paulo por improbidade administrativa. Decisão cabe recurso.
De acordo com a denúncia, eles participaram de um esquema de fraude em um contrato de merenda escolar firmado sem licitação.
O caso ficou conhecido no município como “Máfia da Merenda”. Segundo o Centro de Apoio à Execução (CAEx), o prejuízo aos cofres públicos chegou a quase R$ 600 mil.
Leia a reportagem completa em São Roque e Cia, acessando este link