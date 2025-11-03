Osasco inaugura 1º cemitério vertical da cidade; veja como funciona

Neto Rossi

Estrutura moderna com 2 mil lóculos usa tecnologia sustentável e otimiza o espaço urbano

Foto: Prefeitura de Osasco 

A Prefeitura de Osasco inaugurou, na última sexta-feira (31), o primeiro cemitério vertical da cidade, localizado no Jardim Santo Antônio.

A nova estrutura conta com 2 mil lóculos (nichos para sepultamento) e foi desenvolvida para tornar mais eficiente o uso do solo urbano, ao mesmo tempo em que adota um modelo sustentável e seguro.

Diferente dos cemitérios tradicionais, o sistema vertical utiliza módulos sobrepostos e um sistema hermeticamente fechado, que trata os gases da decomposição sem liberar poluentes no ambiente.

O formato também facilita a gestão dos espaços e oferece mais agilidade nos serviços funerários.

De acordo com o secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro Filho, a verticalização vai permitir reduzir a área ocupada atualmente, liberando cerca de 90 mil metros quadrados para a criação de um parque memorial.

O projeto foi apresentado pelo prefeito Gerson Pessoa “como um passo importante na modernização da infraestrutura urbana”.

A proposta prevê a ampliação da estrutura para 12 mil lóculos até o fim do mandato, além da construção de uma praça memorial com paisagismo e espaços de convivência.
Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem