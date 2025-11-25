Adolescente de 15 anos é morto a tiros por jovem da mesma idade em Itapevi

Autor do disparo foi apreendido; arma tinha numeração raspada e pai dele também é investigado

Caso foi registrado na Delegacia de Itapevi. Foto: Google Street Views

Um adolescente de 15 anos foi morto na tarde desta segunda-feira (24) após ser baleado por outro jovem da mesma idade, em Itapevi. Segundo a prefeitura, a Guarda Municipal foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) logo após o disparo envolvendo os dois adolescentes.

O autor do tiro foi detido no local e encaminhado à delegacia, onde permaneceu apreendido. Com ele, os agentes encontraram um revólver calibre 38 com numeração raspada. A motivação do crime não foi informada.De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Geral de Itapevi.O adolescente responsável pelo disparo foi apreendido por ato infracional análogo aos crimes de homicídio e disparo de arma de fogo. O pai dele também é investigado por omissão de cautela e por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.O caso foi registrado na Delegacia de Itapevi, que solicitou exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML).