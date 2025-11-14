Trechos da Raposo Tavares passarão por obras na semana que vem; veja horários

Trabalhos incluem reparos no pavimento, sinalização e manutenção estrutural; intervenções devem exigir atenção redobrada dos motoristas

Foto: Ecovias

A Rodovia Raposo Tavares (SP-270) será um dos principais focos das ações de manutenção programadas pela Ecovias Raposo Castello entre os dias 17 e 23 de novembro. Os serviços vão ocorrer em diversos pontos do trecho administrado, com o objetivo de reforçar a segurança e melhorar as condições de tráfego.

Na Raposo, as equipes atuarão entre o km 11 e o km 34, nos dois sentidos da via, executando manutenção no pavimento, reparos em defensas metálicas e implantação de nova sinalização horizontal e vertical.As intervenções também ocorrerão na Rodovia Castello Branco, entre os km 13,5 e 54, onde estão previstas ações em pontes, viadutos e passarelas, além de recuperação de pavimento e melhorias na sinalização.Segundo a concessionária, atividades que demandam interdição de faixas ou acostamentos serão realizadas à noite, entre 22h e 5h ou entre 0h e 4h, para reduzir impactos no fluxo.Apenas os reparos de pavimento na Castello, em Barueri, Itapevi e Araçariguama, ocorrerão durante o dia, mas sem bloqueios de faixa.A Ecovias orienta que os motoristas fiquem atentos à sinalização, respeitem os limites de velocidade e, sempre que possível, planejem o deslocamento com antecedência, especialmente nos trechos em obra.