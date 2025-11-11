Mulher arrebenta portão de motel, foge sem pagar e causa acidentes no Butantã

Motorista de 24 anos apresentava sinais de embriaguez e foi presa após sequência de infrações; caso será analisado em audiência de custódia nesta terça (11)

Imagem: Redes sociais

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante após fugir de um motel sem pagar e provocar uma sequência de infrações de trânsito na Zona Oeste de São Paulo, na tarde de segunda-feira (10).







A mulher foi detida logo após o acidente e encaminhada ao 14º Distrito Policial (Pinheiros), onde o caso foi registrado. Ela responderá por embriaguez ao volante, dano, perigo para a vida ou saúde de outrem, resistência e trânsito em velocidade incompatível.



O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou que a audiência de custódia será presencial e ocorrerá nesta terça-feira (11), no período da tarde, quando o juiz decidirá se ela continuará presa ou responderá em liberdade.

A motorista, que apresentava sinais de embriaguez, será apresentada em audiência de custódia nesta terça-feira (11), no Fórum Criminal da Barra Funda.De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), funcionários do motel, localizado na Avenida Vital Brasil, no Butantã, acionaram a Polícia Militar depois que a mulher tentou deixar o local sem quitar o valor do quarto.Durante a abordagem, ainda dentro do estacionamento, ela se recusou a descer do carro, engatou a marcha à ré e quase atropelou um dos policiais. Em seguida, acelerou na direção de um funcionário, que conseguiu desviar, e arrebentou o portão do estabelecimento, fugindo em alta velocidade.Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo atravessa o portão de ferro. Na fuga, a motorista furou sinais vermelhos, subiu em calçadas e acabou batendo em dois carros que estavam parados em um semáforo, também na Avenida Vital Brasil.