Mostra de Cinema Negro de Cotia fecha 2025 com filme sobre danças negras dirigido por Zebrinha

Evento marca o fim da edição 2025 com o filme Ijó Dudu, de Zebrinha, e apresentações que enaltecem a cultura afro-brasileira
|Foto: Divulgação
Conteúdo de Marca: A Mostra de Cinema Negro de Cotia encerra com sucesso sua edição de 2025 no dia 30 de novembro, integrando a programação do Festival da Consciência Negra.
A última sessão exibirá o documentário “Ijó Dudu – Memória da Dança Negra na Bahia”, dirigido pelo renomado coreógrafo José Carlos Arandiba, conhecido como Zebrinha, com produção da Modupé Produtora.
A exibição acontece às 11h30, na sede da Congada de São Benedito. A entrada é gratuita.
Após o filme, o público poderá prestigiar uma apresentação da tradicional CIA Barú, de Cotia, que levará ao palco uma performance inspirada na cultura afro-brasileira.
O Festival da Consciência Negra terá início com a chegada da Caminhada de Paz e Não Violência à Congada de São Benedito de Cotia (Rua Padre José Ferreira de Seixas, 146), e seguirá com diversas atrações culturais e artísticas ao longo do dia.
Ao longo deste ano, a mostra exibiu sessões para cerca de 400 pessoas, com atividades no Instituto Gira-Sol, na Biblioteca Municipal Batista Cepelos, e na Escola Kenkiti Simomoto.
|Foto: Divulgação
Sessões de 2025
A abertura, que ocorreu em 9 de agosto, celebrou o legado de Mãe Alcina, sacerdotisa de Cotia, com a exibição do episódio sobre a sua trajetória, da série ‘Tinha uma Janela’, dirigido por Isadora Carneiro, e os curtas-metragens ‘Ópárá de Ósun: Quando tudo Nasce’ e ‘Oríkì’, dirigido por Pâmela Peregrino.
Em seguida, houve uma sessão do documentário ‘Capoeira para Todes: Aniversário de 3 anos’ e bate-papo virtual com a idealizadora do projeto LGBTQIAPN+, multiartista e capoeirista Puma Camillê.
Em setembro, o Instituto Gira-Sol recebeu a exibição do documentário ‘Terreiros do Brincar’, produzido pela Maria Farinha Filmes, que acompanha a diversidade das comunidades tradicionais, como caiçaras, quilombolas, ribeirinhos, e jangadeiros, e destaca a importância das crianças para esses movimentos.
Na última sessão, realizada em 31 de outubro como contrapartida, a Mostra de Cinema Negro levou para a Escola Kenkiti Simomoto, a exibição do curta-metragem ‘O Corre, A Vida’ para três turmas do ensino fundamental e médio. Filme dirigido por Vinicity, foi gravado em Cotia, nos bairros do Caiapiá, Jardim Petrópolis e Morro do Macaco, e gira em torno do roubo de uma moto, onde 4 artistas locais de música urbana se unem para tentar recuperar.
Pelo segundo ano consecutivo, através do incentivo financeiro público, a Mostra de Cinema Negro de Cotia difundiu a valorização do cinema nacional e da produção audiovisual negra e periférica.
A Mostra facilitou a aproximação e intercâmbio entre artistas locais e de outras regiões , promovendo rodas de conversas e conhecimento sobre diversidade racial, de gênero e manifestações culturais populares.
Em 2025, o projeto foi contemplado pelo edital de cultura da PNAB Cotia e é realizado pelo Instituto Gira-Sol, Congada de Cotia e Ayê Produção Cultural, com apoio da Secretaria de Cultura e Lazer do município.
