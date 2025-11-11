Mostra de Cinema Negro de Cotia fecha 2025 com filme sobre danças negras dirigido por Zebrinha

Evento marca o fim da edição 2025 com o filme Ijó Dudu, de Zebrinha, e apresentações que enaltecem a cultura afro-brasileira

Foto: Divulgação

Conteúdo de Marca: A Mostra de Cinema Negro de Cotia encerra com sucesso sua edição de 2025 no dia 30 de novembro, integrando a programação do Festival da Consciência Negra.



O Festival da Consciência Negra terá início com a chegada da Caminhada de Paz e Não Violência à Congada de São Benedito de Cotia (Rua Padre José Ferreira de Seixas, 146), e seguirá com diversas atrações culturais e artísticas ao longo do dia.



Ao longo deste ano, a mostra exibiu sessões para cerca de 400 pessoas, com atividades no Instituto Gira-Sol, na Biblioteca Municipal Batista Cepelos, e na Escola Kenkiti Simomoto.





Foto: Divulgação

Sessões de 2025



A abertura, que ocorreu em 9 de agosto, celebrou o legado de Mãe Alcina, sacerdotisa de Cotia, com a exibição do episódio sobre a sua trajetória, da série ‘Tinha uma Janela’, dirigido por Isadora Carneiro, e os curtas-metragens ‘Ópárá de Ósun: Quando tudo Nasce’ e ‘Oríkì’, dirigido por Pâmela Peregrino.



Em seguida, houve uma sessão do documentário ‘Capoeira para Todes: Aniversário de 3 anos’ e bate-papo virtual com a idealizadora do projeto LGBTQIAPN+, multiartista e capoeirista Puma Camillê.



Em setembro, o Instituto Gira-Sol recebeu a exibição do documentário ‘Terreiros do Brincar’, produzido pela Maria Farinha Filmes, que acompanha a diversidade das comunidades tradicionais, como caiçaras, quilombolas, ribeirinhos, e jangadeiros, e destaca a importância das crianças para esses movimentos.



Na última sessão, realizada em 31 de outubro como contrapartida, a Mostra de Cinema Negro levou para a Escola Kenkiti Simomoto, a exibição do curta-metragem ‘O Corre, A Vida’ para três turmas do ensino fundamental e médio. Filme dirigido por Vinicity, foi gravado em Cotia, nos bairros do Caiapiá, Jardim Petrópolis e Morro do Macaco, e gira em torno do roubo de uma moto, onde 4 artistas locais de música urbana se unem para tentar recuperar.



Pelo segundo ano consecutivo, através do incentivo financeiro público, a Mostra de Cinema Negro de Cotia difundiu a valorização do cinema nacional e da produção audiovisual negra e periférica.



A Mostra facilitou a aproximação e intercâmbio entre artistas locais e de outras regiões , promovendo rodas de conversas e conhecimento sobre diversidade racial, de gênero e manifestações culturais populares.



Em 2025, o projeto foi contemplado pelo edital de cultura da PNAB Cotia e é realizado pelo Instituto Gira-Sol, Congada de Cotia e Ayê Produção Cultural, com apoio da Secretaria de Cultura e Lazer do município.

A última sessão exibirá o documentário “Ijó Dudu – Memória da Dança Negra na Bahia”, dirigido pelo renomado coreógrafo José Carlos Arandiba, conhecido como Zebrinha, com produção da Modupé Produtora.A exibição acontece às 11h30, na sede da Congada de São Benedito. A entrada é gratuita.Após o filme, o público poderá prestigiar uma apresentação da tradicional CIA Barú, de Cotia, que levará ao palco uma performance inspirada na cultura afro-brasileira.