Motociclista morre atropelado após colidir com caminhão em rodovia em Itapevi

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (5); rodovia registrou 7 km de congestionamento
|Imagem: Artesp
Um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira (5) após se envolver em um grave acidente na Rodovia Castello Branco, em Itapevi. A colisão aconteceu na altura do km 31,6, sentido leste, e provocou cerca de 7 quilômetros de congestionamento na via.
De acordo com informações apuradas no local, o caminhão trafegava pela faixa 1 de rolamento quando a motocicleta, que seguia pelo corredor entre as faixas 1 e 2, colidiu contra a lateral do veículo. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle, tombou na pista e acabou sendo atropelado por uma carreta que vinha logo atrás, na faixa 2.
Equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Apesar dos esforços de resgate, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A pista chegou a ficar parcialmente interditada durante o atendimento, o que agravou o trânsito na região. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.