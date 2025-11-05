Influencer causa polêmica ao usar ambulância para “furar” trânsito na Raposo Tavares, em Cotia

Vinícius Carvalho publicou vídeo acionando giroflex para desviar de carros; uso indevido do dispositivo é infração grave, segundo o Código de Trânsito
|Imagem: Redes Sociais
O influenciador Vinícius Carvalho, conhecido nas redes sociais como “referência em leilões”, voltou a gerar polêmica nesta terça-feira (4). Ele publicou um vídeo em que aparece cortando o trânsito da Rodovia Raposo Tavares, em um trecho de Cotia, utilizando uma ambulância que teria arrematado em um leilão realizado em setembro.
Nas imagens, Vinícius dirige o veículo e aciona o giroflex para abrir caminho entre os carros. “O problema é quando começa o trânsito, mas aí é só acionar aquele botãozinho mágico”, comenta. Em outro momento, ele e um amigo dizem que “pega trânsito quem quer” e recomendam o veículo para quem mora na região.
O influenciador também mostrou parte do documento do automóvel, que aparece registrado como ambulância, e afirmou que essa classificação o autorizaria a usar sirene e giroflex. Segundo ele, o mesmo argumento teria sido usado para convencer um policial durante uma abordagem.
No entanto, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é claro: o uso de dispositivos sonoros e luminosos intermitentes é permitido apenas em situações de atendimento de urgência, por veículos de polícia, socorro ou utilidade pública.
O uso indevido do giroflex é considerado infração grave, sujeita a multa de R$ 195,23 e perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Além disso, a legislação determina que, para conduzir veículos de emergência, o motorista deve ter mais de 21 anos, ser habilitado há pelo menos dois anos na categoria B (ou um ano na categoria C) e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses.