Influencer causa polêmica ao usar ambulância para “furar” trânsito na Raposo Tavares, em Cotia

Vinícius Carvalho publicou vídeo acionando giroflex para desviar de carros; uso indevido do dispositivo é infração grave, segundo o Código de Trânsito

Imagem: Redes Sociais

O influenciador Vinícius Carvalho, conhecido nas redes sociais como “referência em leilões”, voltou a gerar polêmica nesta terça-feira (4). Ele publicou um vídeo em que aparece cortando o trânsito da Rodovia Raposo Tavares, em um trecho de Cotia, utilizando uma ambulância que teria arrematado em um leilão realizado em setembro.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metrópoles São Paulo (@metropoles.sp)



No entanto, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é claro: o uso de dispositivos sonoros e luminosos intermitentes é permitido apenas em situações de atendimento de urgência, por veículos de polícia, socorro ou utilidade pública.



O uso indevido do giroflex é considerado infração grave, sujeita a multa de R$ 195,23 e perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



Além disso, a legislação determina que, para conduzir veículos de emergência, o motorista deve ter mais de 21 anos, ser habilitado há pelo menos dois anos na categoria B (ou um ano na categoria C) e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. No entanto, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é claro:O uso indevido do giroflex é considerado infração grave, sujeita a multa de R$ 195,23 e perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).Além disso, a legislação determina que, para conduzir veículos de emergência, o motorista deve ter mais de 21 anos, ser habilitado há pelo menos dois anos na categoria B (ou um ano na categoria C) e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses.

Nas imagens, Vinícius dirige o veículo e aciona o giroflex para abrir caminho entre os carros., comenta. Em outro momento, ele e um amigo dizem quee recomendam o veículo para quem mora na região.O influenciador também mostrou parte do documento do automóvel, que aparece registrado como ambulância, e afirmou que essa classificação o autorizaria a usar sirene e giroflex. Segundo ele, o mesmo argumento teria sido usado para convencer um policial durante uma abordagem.