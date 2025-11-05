Meliponário e educação ambiental transformam Viveiro Curupira em novo polo verde de Cotia

Local foi reestruturado e agora combina preservação, aprendizado e incentivo à arborização urbana

Foto: Secom Cotia

O Viveiro Municipal Curupira, no bairro Parque Dom Henrique, em Cotia, será oficialmente apresentado neste domingo (9), às 10h, durante uma visita técnica promovida pela Prefeitura.

O espaço passou por uma ampla revitalização conduzida pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Agropecuária e agora conta com o primeiro Meliponário Municipal da região, além de um novo espaço dedicado à Educação Ambiental.As melhorias incluíram a limpeza geral da área, a revitalização das espécies arbóreas, a instalação de uma nova administração, a catalogação e organização das mudas em baias, além da requalificação do entorno e da entrada do viveiro. A sede do Departamento Municipal de Agropecuária também passará a funcionar no local.Segundo a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Agropecuária, o viveiro revitalizado será utilizado para atividades de Educação Ambiental voltadas a estudantes e à comunidade, abordando temas como preservação ambiental, reciclagem, conservação de recursos naturais e o papel das abelhas nativas no equilíbrio ecológico.Atualmente, o Viveiro Curupira abriga dezenas de espécies arbóreas da Mata Atlântica, destinadas à compensação ambiental e disponíveis para retirada gratuita (cada morador pode solicitar até cinco mudas). As plantas também são utilizadas em ações de reflorestamento e projetos de plantio promovidos pela Prefeitura.O Viveiro Municipal Curupira funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Benedito Isaac Pires, 1105, e o telefone para contato é (11) 4148-2718.