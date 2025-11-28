Carreta pega fogo após atropelar e matar motociclista no Rodoanel

Motociclista caiu e, ao tentar levantar a moto, foi atingido por uma carreta que não conseguiu frear; veículo e outra motocicleta acabaram incendiados
|Foto: Artesp
Um motociclista morreu na noite desta quinta-feira (27) após ser atropelado por uma carreta no Rodoanel, em São Paulo. O acidente ocorreu no sentido interno da rodovia.
Segundo informações colhidas no local, o motociclista trafegava pela via quando, ao acessar uma alça de retorno, perdeu o controle da moto, que deslizou e tombou.
A vítima ainda conseguiu se levantar para tentar retirar o veículo da pista, mas foi atingida por uma carreta Scania que vinha logo atrás.
O motorista do caminhão não teve tempo hábil para frear ou desviar.
Com o impacto, a carreta pegou fogo.
Uma segunda moto, que parou próximo ao local na tentativa de ajudar, também acabou atingida pelas chamas e ficou destruída.
Equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o atendimento. O motociclista morreu na hora. As circunstâncias do acidente serão investigadas.