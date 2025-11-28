Com 25 anos de tradição, Lavanderia Evolution inova com auto atendimento 24h na Granja Viana e Vargem Grande Paulista

Evolution Express tem promoção imperdível até o fim de 2025

A rotina acelerada e a lista cada vez maior de afazeres têm levado muitas famílias a buscar soluções práticas para o dia a dia e uma tendência mundial acaba de se consolidar também na Granja Viana, Cotia e Vargem Grande Paulista com a Lavanderia Evolution Express, um auto serviço aberto 24 horas.

A proposta é simples e eficiente: o cliente leva toda a roupa da família, coloca para lavar e secar e, em apenas 1 hora, sai com tudo pronto. Um modelo que já é comum em grandes centros ao redor do mundo e agora ganha força na região pela praticidade, economia e autonomia.

Além de otimizar o tempo, o serviço também pesa menos no bolso. Lavar nas máquinas profissionais da Lavanderia Evolution Express costuma sair mais barato do que o custo acumulado de energia elétrica, água e produtos químicos em casa. Os ciclos são realizados com sabão OMO e amaciante Comfort, garantindo qualidade conhecida do público.

As unidades estão instaladas em centros comerciais estratégicos, com estacionamento, segurança e fluxo de serviços ao redor. Enquanto a roupa lava e seca, o cliente aproveita para fazer compras ou resolver outras demandas no mesmo local. Um ganho de tempo valioso, especialmente para quem tem agendas apertadas.

E, para marcar a expansão na região, a Evolution Express lançou uma promoção válida até o final de 2025: cada ciclo de lavagem ou secagem por

apenas R$ 9,99.

Onde encontrar:

📍 Lavanderia Evolution Express - Auto serviço 24h

Raposo Tavares, km 23 - RT23, ao lado do Pão de Açúcar

@Lavanderia_evolution

📲 (11) 97397-8202

📍 Lavanderia Evolution Express - Auto serviço 24h

Raposo Tavares, km 44 - Posto RT44

@Lavanderia_evolution

📲 (11) 97397-8202