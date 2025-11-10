Moradora do Caputera conquista 1º lugar em corrida de rua em Taboão da Serra

Josi completou os 5 quilômetros da prova em 21 minutos e 6 segundos; à Coluna Esportes e Cia, ela contou que o pódio representa uma vitória pessoal

Josi Martins. Foto: Redes Sociais

Esportes e Cia: A atleta amadora Josi Martins, moradora do bairro Caputera, em Cotia, conquistou o 1º lugar geral feminino na corrida Taboão da Serra Run, realizada neste domingo (9).



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Josi (@_josy.m)



Nas redes sociais, Josi se define como corredora amadora, amante de musculação e fotógrafa nas horas vagas. Emocionada com o resultado, ela contou que o pódio representa mais do que uma medalha: é uma vitória pessoal.



“Cada vez que eu consigo subir no pódio em prova de corrida, a maior sensação que eu tenho é a de que sou capaz. Às vezes eu desacredito tanto de mim, e quando acontece eu fico pensando: eu consigo! Às vezes o corpo está tão cansado, que eu penso ‘poxa vida, tem que treinar’, mas quando você vê dando resultado, é tão incrível”, afirmou a atleta.



A Taboão da Serra Run reuniu atletas de diversas cidades da região metropolitana, promovendo integração e incentivo ao esporte. Para Josi, o título é mais um passo em sua trajetória como corredora e inspiração para outros atletas amadores da cidade.



Nas redes sociais, Josi se define como corredora amadora, amante de musculação e fotógrafa nas horas vagas. Emocionada com o resultado, ela contou que o pódio representa mais do que uma medalha: é uma vitória pessoal., afirmou a atleta.A Taboão da Serra Run reuniu atletas de diversas cidades da região metropolitana, promovendo integração e incentivo ao esporte. Para Josi, o título é mais um passo em sua trajetória como corredora e inspiração para outros atletas amadores da cidade.

Josi completou oss, com umpor quilômetro, desempenho que a colocou no topo do pódio entre dezenas de corredoras.