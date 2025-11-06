Morador de Cotia viraliza ao correr 51 km de Caucaia do Alto até a Praça da Sé; VÍDEO

Percurso começou de madrugada e terminou no coração da capital; vídeo da aventura soma mais de 130 mil visualizações no Instagram

Imagem: Redes Sociais

Esportes e Cia: Um morador de Cotia chamou atenção nas redes sociais ao completar uma verdadeira maratona pessoal: ele correu cerca de 51 quilômetros, saindo do distrito de Caucaia do Alto até a Praça da Sé, no centro de São Paulo.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virto (@victor_ovirto)

Veja abaixo:







A jornada começou ainda de madrugada, às 4h, com temperatura amena e ruas praticamente desertas. Por volta das 6h, o corredor já estava na região do Atalaia, em Cotia. Segundo ele, essa foi a maior distância que já percorreu em um único desafio.Em um dos momentos mais desafiadores, atravessou a movimentada Rodovia Raposo Tavares, antes de seguir em direção ao centro da capital.Durante o trajeto, que foi registrado em vídeo e publicado em seu canal no YouTube, “Vida de Virto”, o atleta amador dividiu a corrida em blocos de 10 km, fazendo pequenas pausas para se alimentar e se hidratar. Um dos segredos para manter a energia, segundo contou, foi um “dadinho” feito de damasco e tâmara.No 27º quilômetro, ele passou pelo Shopping Granja Vianna, e no 43º, já estava nas proximidades do Shopping Eldorado, em São Paulo.Ao longo do percurso, o corredor também aproveitou para compartilhar curiosidades sobre a Praça da Sé e a Catedral da Sé, tema central do vídeo que alcançou mais de 12 mil curtidas e 130 mil visualizações no Instagram.