Jovem é morto a tiros na região do Jardim Sandra, em Cotia

Vítima chegou a ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia, mas não resistiu aos ferimentos

Jovem foi encontrado baleado na rua Palmeiras. Foto: Google Street Views

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros na noite de sexta-feira (7), no bairro Jardim Sandra, em Cotia. A vítima chegou a ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o homem foi encontrado por moradores caído na Rua Palmeiras, com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na região do peito. Populares socorreram a vítima em um carro particular até a unidade de saúde, onde o óbito foi confirmado.Testemunhas contaram que ouviram ao menos quatro estampidos antes de o homem pedir ajuda. Ele não conseguiu relatar o que havia acontecido nem quem teria atirado.O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso registrado na Delegacia de Cotia. A Polícia Civil vai analisar imagens de câmeras de segurança próximas ao local que podem ajudar a identificar os autores do crime.Até o momento, ninguém foi preso. O caso segue sob investigação.