Agente de trânsito localiza carro furtado durante operação em Cotia

Ação faz parte da operação “Limpa Trecho”, que remove carros abandonados na cidade; proprietária foi notificada e veículo já foi restituído

Foto: Reprodução

Um carro que havia sido furtado em outubro foi localizado por um agente de trânsito durante a operação “Limpa Trecho”, realizada pela Prefeitura de Cotia. A ação ocorreu na manhã da última quarta-feira (5), no Jardim Santa Izabel.

Segundo o boletim de ocorrência, o agente Reinaldo Souza participava da operação de recolhimento de veículos abandonados quando encontrou um Volkswagen Gol, vermelho, ano 1995, estacionado de forma suspeita. Ao consultar os dados do veículo, foi constatado que ele havia sido furtado no dia 19 de outubro na cidade de São Paulo.O automóvel estava sem as placas originais e apresentava sinais de abandono. Após a constatação, o veículo foi recolhido e levado ao 2º Distrito Policial de Cotia, onde foi formalizada a recuperação. A perícia foi dispensada por já não haver vestígios úteis para coleta.A proprietária foi notificada sobre a localização e compareceu à delegacia para reaver o carro, após quitar pendências administrativas. O veículo foi devidamente restituído.A operação “Limpa Trecho” tem como objetivo remover veículos abandonados em vias públicas de Cotia, contribuindo para a segurança e para a limpeza urbana. Durante as ações, os agentes também verificam situações de irregularidade, como veículos furtados ou com documentação pendente.