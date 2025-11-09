Cotia abre concurso público com mais de 250 vagas na Educação com salários de até R$7,7 mil

As vagas são para níveis médio, técnico e superior; confira como se inscrever

A Prefeitura de Cotia publicou o Edital nº 01/2025 com abertura de concurso público exclusivamente para a área da Educação. O certame oferece mais de 250 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para profissionais de níveis médio e superior. As vagas são para atuação nas escolas da rede municipal de ensino.



As oportunidades são para Auxiliar de Classe, Secretário de Escola, Professores da Educação Básica (I e II) e Psicopedagogo Institucional, com salários que chegam a R$ 7.707,15, além de benefícios, como auxílio-alimentação e auxílio-transporte para alguns cargos











Inscrições



As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da RBO (rboconcursos.selecao.net.br), no período de 11 a 30 de novembro de 2025. As taxas variam de R$ 59,00 a R$ 75,00, dependendo do cargo escolhido



O boleto poderá ser pago até 1º de dezembro de 2025, e a confirmação da inscrição estará disponível a partir do dia 5 de dezembro.



