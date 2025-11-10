Entregador de pizza é morto a tiros durante assalto em Itapevi

Após o crime, um dos suspeitos levou a motocicleta da vítima e fugiu com o comparsa. O assassinato ocorreu diante de testemunhas

Imagens: Reprodução / TV Globo

Um entregador de pizza foi morto a tiros durante um assalto na noite de domingo (9), em Itapevi. A vítima, de 30 anos, foi baleada enquanto fazia uma entrega em um bairro residencial.







O pai do entregador contou à reportagem do SBT que o filho era um “rapaz trabalhador, pai de três crianças”, e que havia comprado a motocicleta recentemente, por financiamento. Ele trabalhava registrado e fazia entregas nos fins de semana para complementar a renda.



A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e constatou o óbito da vítima a poucos metros do local.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) na Delegacia de Itapevi, que solicitou perícia e segue investigando para identificar e prender os autores do crime.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o entregador para em frente a uma casa para realizar a entrega e é observado por dois homens em uma motocicleta. Cerca de 25 segundos depois, os suspeitos retornam, anunciam o assalto e atiram contra ele.Segundo as investigações, o crime ocorreu após uma possível provocação, em que os criminosos teriam reagido a uma risada da vítima.Mesmo atingido por dois disparos, o entregador tentou correr por cerca de 100 metros antes de cair. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ele já estava sem vida quando o socorro chegou.Após o crime, um dos suspeitos levou a motocicleta da vítima e fugiu com o comparsa. O assassinato ocorreu diante de testemunhas.