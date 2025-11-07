Cotia ganha nova Vara Criminal; cerimônia de instalação será nesta segunda (10)

Expansão do Judiciário acompanha crescimento da cidade e promete agilizar a tramitação de processos
|Forum de Cotia. Foto: Google Street Views
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) instala nesta segunda-feira (10) a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cotia, em cerimônia que será realizada às 11h, no fórum do município.
O evento será conduzido pelo presidente do TJSP, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, e faz parte de um movimento de expansão do Judiciário na região.
Com o crescimento acelerado de Cotia, a nova Vara Criminal vem reforçar a estrutura do fórum local, que hoje acumula milhares de processos em tramitação.
O juiz Danniel Adriano Araldi Martins, diretor em exercício do fórum, destaca que a criação da nova unidade faz parte de um projeto de modernização do Judiciário.
“Nos últimos anos, a estrutura do Judiciário local foi ampliada e modernizada, com novos ofícios e a implementação da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) nas Varas Cíveis. A criação da 2ª Vara Criminal garantirá uma prestação jurisdicional ainda mais rápida e eficiente à população”, afirmou.
A nova Vara será conduzida pela juíza Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena.
Além de Cotia, o TJSP também instalará, no mesmo dia, a 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi, ampliando a capacidade de atendimento da 52ª Circunscrição Judiciária, que tem sede em Itapecerica da Serra e integra a 1ª Região Administrativa Judiciária – Grande São Paulo.