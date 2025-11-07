Cotia ganha nova Vara Criminal; cerimônia de instalação será nesta segunda (10)

Expansão do Judiciário acompanha crescimento da cidade e promete agilizar a tramitação de processos

Forum de Cotia. Foto: Google Street Views

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) instala nesta segunda-feira (10) a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cotia, em cerimônia que será realizada às 11h, no fórum do município.

O evento será conduzido pelo presidente do TJSP, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, e faz parte de um movimento de expansão do Judiciário na região.Com o crescimento acelerado de Cotia, a nova Vara Criminal vem reforçar a estrutura do fórum local, que hoje acumula milhares de processos em tramitação.O juiz Danniel Adriano Araldi Martins, diretor em exercício do fórum, destaca que a criação da nova unidade faz parte de um projeto de modernização do Judiciário., afirmou.A nova Vara será conduzida pela juíza Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena.Além de Cotia, o TJSP também instalará, no mesmo dia, a 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi, ampliando a capacidade de atendimento da 52ª Circunscrição Judiciária, que tem sede em Itapecerica da Serra e integra a 1ª Região Administrativa Judiciária – Grande São Paulo.