Itapevi recebe prêmio nacional de transparência e governança pública

Na região, apenas Itapevi e Osasco alcançaram o nível considerado “bom” em transparência e governança, de acordo com o levantamento

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itapevi foi reconhecida pelo Prêmio Índice Transparência e Governança Pública (ITGP) 2025, promovido pelo Observatório Social do Brasil (OSB).

A entrega ocorreu nesta segunda-feira (24).O levantamento avalia boas práticas de gestão pública, integridade, transparência, participação social e disponibilização de dados abertos.Segundo o relatório, entre os municípios da Região Metropolitana de São Paulo, apenas Itapevi, São Paulo (capital) e Osasco alcançaram o nível considerado “bom” em transparência e governança.No índice geral, Itapevi atingiu 63,1 pontos, superando a média regional de 45 pontos e a pontuação das cidades que compõem o CIOESTE (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste).De acordo com a administração municipal, o resultado reforça o avanço de ações voltadas à transparência da gestão.O ITGP também apresentou recortes temáticos, nos quais Itapevi obteve desempenho de destaque. No indicador de Adaptação Climática, que analisa a preparação dos municípios para enfrentar efeitos das mudanças do clima e desastres ambientais, incluindo planos, políticas de resiliência e governança, o município alcançou 66,4 pontos, ficando em 1º lugar, à frente da capital e de outras cidades do CIOESTE.No módulo Saúde, que verifica práticas de transparência e governança no sistema municipal ,como divulgação de dados administrativos, contratos, indicadores e canais de participação social, Itapevi manteve avaliação classificada como “boa”. As cidades de São Paulo, Osasco e Barueri também figuram nesse grupo.O Observatório Social do Brasil afirma que os resultados do ITGP têm como objetivo estimular a melhoria contínua das administrações públicas e ampliar o controle social sobre a gestão.