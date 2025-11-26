Cinema da região tem combo promocional de ingresso com pipoca por R$ 39,50

Vouchers da campanha Super Voucher valem por 45 dias e podem ser usados em todas as sessões da unidade

Foto: Divulgação

A Cinemark iniciou, nesta segunda-feira (24), a campanha Cinemark Super Voucher, que oferece ingressos e combos promocionais em todas as unidades da rede no país (incluindo o Cinemark do Shopping Granja Vianna, em Cotia).

Voucher de ingresso 2D (válido de segunda a quinta): R$ 20

Voucher de ingresso 2D (válido todos os dias): R$ 24

Voucher de ingresso 3D (válido todos os dias): R$ 27,50

Voucher de Combo Pequeno (pipoca + refrigerante): R$ 20

Voucher ingresso 2D + Combo Pequeno (todos os dias): R$ 39,50

Com vouchers a partir de R$ 20, a ação permite que os clientes garantam benefícios especiais para o fim de ano.O grande destaque é o voucher completo, que inclui ingresso + combo pequeno de pipoca e refrigerante por R$ 39,50, ideal para aproveitar as estreias do período.Os vouchers podem ser usados em qualquer cinema da rede no Brasil, são válidos por até 45 dias após a compra e não são nominais (o que os torna uma opção de presente neste final de 2025). As vendas acontecem no site especial da Cinemark.Durante a semana da Black Friday, de 24 a 30 de novembro, o público poderá adquirir, sem limite mínimo, as seguintes opções:As compras podem ser feitas com cartão de crédito, com limite de até oito vouchers por transação.