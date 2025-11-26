Black Friday no Shopping granja Vianna tem descontos de até 70%

Descontos especiais em serviços, moda e acessórios garantem oportunidades exclusivas para o público antecipar os presentes de Natal, se preparar para o verão e renovar o estilo









“Preparamos uma Black Friday com opções para todos perfis de consumo, com promoções que refletem a nossa diversidade de público. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa, acessível e com inúmeras possibilidades de compra para quem nos visita”, destaca Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.



Para quem deseja se preparar para o verão, a Bluebeach oferece 50% de desconto em peças selecionadas. Quem busca cuidados com o corpo encontra na Espaço Laser 80% de desconto na depilação, enquanto o Face Doctor traz preenchimento labial de R$ 899,00 por R$ 599,00.



No segmento de ótica, duas grandes marcas chegam com descontos progressivos: a Grandvision traz ofertas de 20%, 30%, 50% e até 70%, e a Opticália participa com descontos de até 70% em óculos e armações. A One Glow também garante preços especiais, com qualquer relógio Lince de R$ 269,99 por R$ 199,99 e conjunto coração prata 925 com garantia vitalícia de R$ 129,99 por R$ 69,99. Moda casa também entrou na promoção, com a Altenburg oferecendo jogos de cama com 50% de desconto.

O Shopping Granja Vianna se prepara para uma Black Friday repleta de oportunidades, trazendo uma seleção de preços especiais para quem quer antecipar as compras de fim de ano e aproveitar para renovar o estilo, cuidar da beleza ou atualizar a decoração da casa. Neste ano, o empreendimento administrado pela Alqia reúne produtos e serviços com descontos que chegam a 80%, além de ofertas exclusivas durante a sexta-feira, dia 28.