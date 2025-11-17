Animália Park anuncia Black Friday com ingressos promocionais; confira

Promoção é válida apenas online até 23 de novembro e permite agendamento da visita para qualquer data até 1º de fevereiro

Foto: Vagner Santos

O Animália Park, em Cotia, deu início à sua Black Friday com uma promoção que promete movimentar as férias de milhares de visitantes.

Animália Diversão:

Quinta e sexta: das 10h30 às 18h

Sábados, domingos e feriados: das 10h30 às 19h30



A promoção é válida para uma única visita dentro do período estipulado, mediante agendamento prévio no site oficial.



Mais informações e ingressos estão disponíveis no portal do parque, o animaliapark.com.br

Até o dia 23 de novembro, o parque vende ingressos do 1º lote por R$ 98. O valor é válido para adultos e crianças a partir de 2 anos. As vendas são exclusivas pela internet.A ação permite que o visitante compre agora, faça o agendamento posteriormente e utilize o ingresso até 1º de fevereiro de 2026.Segundo o parque, o bilhete não pode ser utilizado no mesmo dia da compra.O parcelamento está disponível em até 5 vezes sem juros, para compras a partir de R$ 150.Durante o mês de novembro, o Animália Park funciona de quinta a domingo. Os horários são:das 9h às 15hAnimália Reserva: das 9h às 17h (entrada até 15h)