Cotia adere à Operação Delegada e autoriza PMs em folga a trabalharem oficialmente nas ruas

Convênio entre a Prefeitura de Cotia e o Governo de São Paulo foi firmado nesta semana
|Foto: Reprodução
A Prefeitura de Cotia formalizou nesta semana um convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por meio das respectivas Secretarias de Segurança Pública, que permitirá a implantação da Operação Delegada no município.
A iniciativa vai ampliar o policiamento nas ruas, com a participação de policiais militares em folga em ações coordenadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública.
De acordo com o prefeito Welington Formiga, o convênio representa “um avanço importante na área da segurança”.
“Este convênio é muito importante porque garante mais policiamento nas ruas e reforço nas operações da nossa Guarda Civil Municipal. Os PMs que estiverem em folga, ao invés de fazerem ‘bico’, poderão atuar em favor da segurança do município, com todo o respaldo da estrutura do Estado: viatura, fardamento, armamento, munições, e da Prefeitura, que fará o pagamento das horas de trabalho extra”, destacou o prefeito.
O chefe do Executivo também agradeceu o apoio da Polícia Militar de Cotia, na pessoa do Tenente-Coronel PM Marcelo Henrique Silva, comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (33º BPM/M), e reforçou a importância da parceria com o governo estadual.
O secretário municipal de Segurança Pública, GCM Fabrício Dourado, comemorou a chegada da Operação Delegada e ressaltou os ganhos práticos que ela trará para a cidade.
“Temos realizado diversas operações em Cotia, combatendo o tráfico, os roubos e inibindo ações de criminosos. Com este convênio, poderemos contar com um número maior de policiais militares nos apoiando nas operações e aumentando a segurança da população”, afirmou.