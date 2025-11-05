Cotia adere à Operação Delegada e autoriza PMs em folga a trabalharem oficialmente nas ruas

Convênio entre a Prefeitura de Cotia e o Governo de São Paulo foi firmado nesta semana

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cotia formalizou nesta semana um convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por meio das respectivas Secretarias de Segurança Pública, que permitirá a implantação da Operação Delegada no município.

A iniciativa vai ampliar o policiamento nas ruas, com a participação de policiais militares em folga em ações coordenadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública.De acordo com o prefeito Welington Formiga, o convênio representa “um avanço importante na área da segurança”., destacou o prefeito.O chefe do Executivo também agradeceu o apoio da Polícia Militar de Cotia, na pessoa do Tenente-Coronel PM Marcelo Henrique Silva, comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (33º BPM/M), e reforçou a importância da parceria com o governo estadual.O secretário municipal de Segurança Pública, GCM Fabrício Dourado, comemorou a chegada da Operação Delegada e ressaltou os ganhos práticos que ela trará para a cidade., afirmou.