Hebe Camargo, Rita Lee, Silvio Santos: veja quem dá nome às salas do novo teatro de Cotia

Inaugurado nesta quarta (26), espaço homenageia personalidades que marcaram a cultura nacional e a história do município, incluindo artistas que viveram em Cotia
|Foto: Juliano Barbosa
A Prefeitura de Cotia inaugurou, na quarta-feira (26), o Teatro Municipal Antônio Pio, localizado na região central, ao lado do Terminal Metropolitano.
O equipamento cultural conta com 400 lugares, foyer de nove metros de pé-direito, palco de 22 metros e estrutura composta por camarins, bilheteria, sala de produção e estacionamento.
Durante a cerimônia, foram apresentados os nomes escolhidos para identificar os camarins e espaços internos do teatro.
As denominações foram definidas por indicação popular e incluem artistas e personalidades com relevância nacional ou vínculo com Cotia.
Homenageados nas salas e camarins
Hebe Camargo
Apresentadora e cantora, referência na televisão brasileira.
Rita Lee
Cantora e compositora, conhecida como a “Rainha do Rock”. Moradora da Granja Viana até 2023.
Silvio Santos (Auditório)
Empresário e apresentador reconhecido pela trajetória na comunicação.
Jair Rodrigues
Cantor e intérprete da música popular brasileira. Viveu em Cotia e recebeu o título de cidadão cotiano.
Rolando Boldrin
Ator, músico e apresentador ligado à cultura popular. Morador da Granja Viana.
Benedito da Congada
Fundador da Congada de São Benedito de Cotia, tradicional manifestação cultural do município.
Eduardo de Barros Pimentel
Presidente emérito da Fundação dos Rotarianos de São Paulo e defensor da educação como ferramenta de transformação social.
Homenagem principal: Antônio Pio
O teatro recebeu o nome de Antônio Pio dos Santos Neto, regente, educador e ex-diretor de Cultura do município. Pio fundou a Fanfarra Municipal Regente Feijó, que se tornou referência na cidade, e participou da criação de diversos eventos culturais nas décadas de 1970 e 1980. Ele morreu em 1992.
Programação e gestão do espaço
O secretário municipal de Cultura, Pedro Peixoto, afirmou que o teatro será utilizado para diferentes atividades culturais, incluindo música, dança, exposições e eventos formativos.
O prefeito Welington Formiga informou que a administração do espaço contará com parceria da iniciativa privada para custear manutenção e segurança, e que a programação será divulgada após a conclusão dos trâmites legais.
A cerimônia de inauguração contou com apresentação da Banda Sinfônica da Polícia Militar.