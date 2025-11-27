Hebe Camargo, Rita Lee, Silvio Santos: veja quem dá nome às salas do novo teatro de Cotia

Inaugurado nesta quarta (26), espaço homenageia personalidades que marcaram a cultura nacional e a história do município, incluindo artistas que viveram em Cotia

Foto: Juliano Barbosa

A Prefeitura de Cotia inaugurou, na quarta-feira (26), o Teatro Municipal Antônio Pio, localizado na região central, ao lado do Terminal Metropolitano.

O equipamento cultural conta com 400 lugares, foyer de nove metros de pé-direito, palco de 22 metros e estrutura composta por camarins, bilheteria, sala de produção e estacionamento.Durante a cerimônia, foram apresentados os nomes escolhidos para identificar os camarins e espaços internos do teatro.As denominações foram definidas por indicação popular e incluem artistas e personalidades com relevância nacional ou vínculo com Cotia.Apresentadora e cantora, referência na televisão brasileira.Cantora e compositora, conhecida como a “Rainha do Rock”. Moradora da Granja Viana até 2023.Empresário e apresentador reconhecido pela trajetória na comunicação.Cantor e intérprete da música popular brasileira. Viveu em Cotia e recebeu o título de cidadão cotiano.Ator, músico e apresentador ligado à cultura popular. Morador da Granja Viana.Fundador da Congada de São Benedito de Cotia, tradicional manifestação cultural do município.Presidente emérito da Fundação dos Rotarianos de São Paulo e defensor da educação como ferramenta de transformação social.O teatro recebeu o nome de Antônio Pio dos Santos Neto, regente, educador e ex-diretor de Cultura do município. Pio fundou a Fanfarra Municipal Regente Feijó, que se tornou referência na cidade, e participou da criação de diversos eventos culturais nas décadas de 1970 e 1980. Ele morreu em 1992.O secretário municipal de Cultura, Pedro Peixoto, afirmou que o teatro será utilizado para diferentes atividades culturais, incluindo música, dança, exposições e eventos formativos.O prefeito Welington Formiga informou que a administração do espaço contará com parceria da iniciativa privada para custear manutenção e segurança, e que a programação será divulgada após a conclusão dos trâmites legais.A cerimônia de inauguração contou com apresentação da Banda Sinfônica da Polícia Militar.