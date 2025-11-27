M Dogão Cotia tem bebida grátis na compra de rodízio na Black Friday

A oferta é válida até o dia 30 de novembro para pedidos no balcão.





O Márcio Dogão, uma das lanchonetes mais tradicionais de Cotia, oferece seu tradicional rodízio de hot dogs e mini burguers, perfeito para quem ama um bom lanche. Por um preço fixo, os clientes podem comer à vontade hot dogs recheados, mini burguers suculentos e acompanhamentos deliciosos, como batatas fritas crocantes e onion rings douradas.E para deixar tudo ainda melhor, o Márcio Dogão preparou uma promoção exclusiva deA oferta é válidaO rodízio acontece de terça a domingo, sempre das 19h às 23h.Durante a semana, de terça a quinta-feira, o valor é de apenas R$ 54,90. Já nas sextas, sábados e domingos, a experiência gastronômica sai por R$ 59,90.Localizado na Rua Antônio Bastos, 30 – Granja Carolina, em frente à delegacia de Cotia, o Márcio Dogão é sinônimo de qualidade e bom atendimento.📍 Endereço: Rua Antônio Bastos, 30 – Granja Carolina, Cotia (Em frente à delegacia)🕒 Horário: Terça a domingo, das 19h às 23h💰 Preço: R$ 54,90 (terça a quinta) | R$ 59,90 (sexta a domingo)🔥 Promoção Black Friday: Na compra do rodízio, ganhe bebida grátis (válido até 30/11, apenas no balcão)