Animália Park alerta para golpes com ingressos falsos

Quadrilhas usam sites falsos, preços irreais e até pedidos de vídeos para enganar consumidores; parque de Cotia reforça orientações de segurança

O período de férias escolares tem registrado um aumento significativo de golpes envolvendo a venda de ingressos falsos para atrações turísticas em São Paulo. Entre os locais afetados, estão o Animália Park, em Cotia, além do Aquário de São Paulo e da Cidade da Criança, que emitiram um alerta conjunto após o avanço das fraudes.

Segundo as instituições, quadrilhas têm criado sites falsos que imitam visualmente as páginas oficiais dos parques, utilizando logotipos, identidade visual e linguagem promocional semelhantes para atrair consumidores. Os golpistas oferecem ingressos com preços muito abaixo do normal, aceitam apenas pagamento via PIX e enviam QR Codes falsos, que não são aceitos nas bilheterias.

Ao chegar para visitar as atrações, famílias descobrem que foram enganadas e são impedidas de entrar. As ocorrências já estão sendo investigadas pela Polícia Civil.
 
Golpe com vídeos atinge visitantes do Animália Park

O Animália Park, maior parque temático de natureza da América Latina e localizado em Cotia, tem sido alvo de golpes com estratégias ainda mais sofisticadas. De acordo com o documento oficial, criminosos chegam a solicitar que os visitantes gravem vídeos falando sobre a expectativa de conhecer o parque, como se isso fosse parte de uma promoção para liberar ingressos.

O procedimento é falso e não tem qualquer relação com o parque.

O alerta é claro: O Animália Park não realiza promoções com envio de vídeos, não vende ingressos por valores irreais e não solicita pagamentos fora dos canais oficiais.
 
Impacto emocional e financeiro

De acordo com o CEO do grupo ExpoAqua, Anael Fahel, as fraudes geram prejuízo financeiro e emocional, principalmente em famílias com crianças. “Só no último mês, centenas de crianças tiveram o sonho de visitar o Aquário frustrado. As famílias chegam acreditando que está tudo certo e descobrem que foram enganadas. É difícil ver crianças que esperavam um dia especial e encontram uma fraude”, afirmou.
 
Como identificar sites falsos

Os parques divulgaram uma lista de sinais de alerta para evitar cair em golpes:

  • Oferta de pagamento somente via PIX
  • Preço muito abaixo do valor real (ex.: R$150 por R$30)
  • Domínio suspeito ou diferente do site oficial
  • Envio de QR Code sem confirmação oficial
  • Layout com erros de português ou design estranho
  • Promoções que não aparecem nas redes sociais oficiais
  • Atendimento apenas por WhatsApp
  • Comprovante sem CNPJ
  • Pressão com contagem regressiva do tipo “últimas horas”

Sites oficiais dos parques

Para evitar fraudes, a orientação é comprar ingressos exclusivamente nos canais oficiais:

Animália Park: www.animaliapark.com.br

Aquário de São Paulo: aquariodesp.com.br

Cidade da Criança: www.cidadedacrianca.com.br

