Animália Park alerta para golpes com ingressos falsos

Quadrilhas usam sites falsos, preços irreais e até pedidos de vídeos para enganar consumidores; parque de Cotia reforça orientações de segurança
|Foto: Divulgação
O período de férias escolares tem registrado um aumento significativo de golpes envolvendo a venda de ingressos falsos para atrações turísticas em São Paulo. Entre os locais afetados, estão o Animália Park, em Cotia, além do Aquário de São Paulo e da Cidade da Criança, que emitiram um alerta conjunto após o avanço das fraudes.
Segundo as instituições, quadrilhas têm criado sites falsos que imitam visualmente as páginas oficiais dos parques, utilizando logotipos, identidade visual e linguagem promocional semelhantes para atrair consumidores. Os golpistas oferecem ingressos com preços muito abaixo do normal, aceitam apenas pagamento via PIX e enviam QR Codes falsos, que não são aceitos nas bilheterias.
Ao chegar para visitar as atrações, famílias descobrem que foram enganadas e são impedidas de entrar. As ocorrências já estão sendo investigadas pela Polícia Civil.
Golpe com vídeos atinge visitantes do Animália Park
O Animália Park, maior parque temático de natureza da América Latina e localizado em Cotia, tem sido alvo de golpes com estratégias ainda mais sofisticadas. De acordo com o documento oficial, criminosos chegam a solicitar que os visitantes gravem vídeos falando sobre a expectativa de conhecer o parque, como se isso fosse parte de uma promoção para liberar ingressos.
O procedimento é falso e não tem qualquer relação com o parque.
O alerta é claro: O Animália Park não realiza promoções com envio de vídeos, não vende ingressos por valores irreais e não solicita pagamentos fora dos canais oficiais.
Impacto emocional e financeiro
De acordo com o CEO do grupo ExpoAqua, Anael Fahel, as fraudes geram prejuízo financeiro e emocional, principalmente em famílias com crianças. “Só no último mês, centenas de crianças tiveram o sonho de visitar o Aquário frustrado. As famílias chegam acreditando que está tudo certo e descobrem que foram enganadas. É difícil ver crianças que esperavam um dia especial e encontram uma fraude”, afirmou.
Como identificar sites falsos
Os parques divulgaram uma lista de sinais de alerta para evitar cair em golpes:
- Oferta de pagamento somente via PIX
- Preço muito abaixo do valor real (ex.: R$150 por R$30)
- Domínio suspeito ou diferente do site oficial
- Envio de QR Code sem confirmação oficial
- Layout com erros de português ou design estranho
- Promoções que não aparecem nas redes sociais oficiais
- Atendimento apenas por WhatsApp
- Comprovante sem CNPJ
- Pressão com contagem regressiva do tipo “últimas horas”
Sites oficiais dos parques
Para evitar fraudes, a orientação é comprar ingressos exclusivamente nos canais oficiais:
Animália Park: www.animaliapark.com.br
Aquário de São Paulo: aquariodesp.com.br
Cidade da Criança: www.cidadedacrianca.com.br
Para evitar fraudes, a orientação é comprar ingressos exclusivamente nos canais oficiais:
Animália Park: www.animaliapark.com.br
Aquário de São Paulo: aquariodesp.com.br
Cidade da Criança: www.cidadedacrianca.com.br