Animália Park alerta para golpes com ingressos falsos

Quadrilhas usam sites falsos, preços irreais e até pedidos de vídeos para enganar consumidores; parque de Cotia reforça orientações de segurança

Foto: Divulgação

O período de férias escolares tem registrado um aumento significativo de golpes envolvendo a venda de ingressos falsos para atrações turísticas em São Paulo. Entre os locais afetados, estão o Animália Park, em Cotia, além do Aquário de São Paulo e da Cidade da Criança, que emitiram um alerta conjunto após o avanço das fraudes.



Golpe com vídeos atinge visitantes do Animália Park



O Animália Park, maior parque temático de natureza da América Latina e localizado em Cotia, tem sido alvo de golpes com estratégias ainda mais sofisticadas. De acordo com o documento oficial, criminosos chegam a solicitar que os visitantes gravem vídeos falando sobre a expectativa de conhecer o parque, como se isso fosse parte de uma promoção para liberar ingressos.



O procedimento é falso e não tem qualquer relação com o parque.



O alerta é claro: O Animália Park não realiza promoções com envio de vídeos, não vende ingressos por valores irreais e não solicita pagamentos fora dos canais oficiais.



Impacto emocional e financeiro



De acordo com o CEO do grupo ExpoAqua, Anael Fahel, as fraudes geram prejuízo financeiro e emocional, principalmente em famílias com crianças. “Só no último mês, centenas de crianças tiveram o sonho de visitar o Aquário frustrado. As famílias chegam acreditando que está tudo certo e descobrem que foram enganadas. É difícil ver crianças que esperavam um dia especial e encontram uma fraude”, afirmou.



Como identificar sites falsos



Os parques divulgaram uma lista de sinais de alerta para evitar cair em golpes:



Oferta de pagamento somente via PIX

Preço muito abaixo do valor real (ex.: R$150 por R$30)

Domínio suspeito ou diferente do site oficial

Envio de QR Code sem confirmação oficial

Layout com erros de português ou design estranho

Promoções que não aparecem nas redes sociais oficiais

Atendimento apenas por WhatsApp

Comprovante sem CNPJ

Pressão com contagem regressiva do tipo “últimas horas”

Sites oficiais dos parques



Para evitar fraudes, a orientação é comprar ingressos exclusivamente nos canais oficiais:Animália Park: www.animaliapark.com.br Aquário de São Paulo: aquariodesp.com.brCidade da Criança: www.cidadedacrianca.com.br

Segundo as instituições, quadrilhas têm criado sites falsos que imitam visualmente as páginas oficiais dos parques, utilizando logotipos, identidade visual e linguagem promocional semelhantes para atrair consumidores. Os golpistas oferecem ingressos com preços muito abaixo do normal, aceitam apenas pagamento via PIX e enviam QR Codes falsos, que não são aceitos nas bilheterias.Ao chegar para visitar as atrações, famílias descobrem que foram enganadas e são impedidas de entrar. As ocorrências já estão sendo investigadas pela Polícia Civil.