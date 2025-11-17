Cotia entra no mapa nacional da primeira infância, aponta especialista

Conferência reúne referências do setor e reforça que o município pode se destacar em políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos

Mariana Luz, CEO da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Foto: Juliano Barbosa





A primeira Conferência da Primeira Infância de Cotia reuniu, na quinta-feira (13), no auditório da Secretaria de Educação, especialistas e debates que tocaram em uma das maiores urgências do país: garantir cuidado, proteção e desenvolvimento às crianças desde os primeiros anos de vida.

Entre os destaques, a palestra de Mariana Luz (CEO da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Young Global Leader do Fórum Econômico Mundial e presidente do Conselho do Instituto Escolhas) apresentou um retrato contundente da infância brasileira e das lacunas que o país ainda não consegue preencher. Ao mesmo tempo, trouxe um anúncio otimista: Cotia está entre as cidades que já despontam na agenda da primeira infância e pode se tornar referência nacional., resumiu Mariana, ao reforçar que o Brasil ainda falha em garantir o básico. Para ela, políticas para a primeira infância precisam incluir com mais força a assistência social, frequentemente deixada de lado.Mariana também defendeu que a equidade deve guiar o acesso aos serviços e vagas.Durante a apresentação, ela destacou um dado preocupante: 84% dos brasileiros não sabem que a primeira infância é o período mais importante para o desenvolvimento humano, e 41% acreditam que o auge ocorre apenas após os 18 anos.O diagnóstico, porém, também revela uma oportunidade para Cotia.Ao encerrar sua fala, Mariana ressaltou que Cotia já integra uma rede de cidades que estão construindo políticas estruturadas para a primeira infância.