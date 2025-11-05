GCM de Cotia prende trio por furto de cabos e fecha ferro-velho clandestino no Jd. Japão

Homens foram flagrados com 300 metros de fios de cobre e admitiram vender o material a um ferro-velho sem licença, que acabou lacrado pela Prefeitura

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu, na terça-feira (4), três homens suspeitos de envolvimento no furto de cabos de cobre na região de Caucaia do Alto. A ação teve início após uma denúncia sobre um veículo que trafegava de forma suspeita pelo bairro dos Mendes.

Durante o patrulhamento, os agentes localizaram o carro na altura do número 9981 da Estrada dos Grilos. O veículo estava abandonado, mas em seu interior foram encontrados cerca de 300 metros de cabos de cobre e uma serra manual, indícios claros da atividade criminosa.Em seguida, as equipes intensificaram as buscas e localizaram três homens com as mesmas características informadas na denúncia. Com eles, foram apreendidos a chave e o documento do veículo, além de haver confissão do crime por parte dos suspeitos.O caso foi apresentado no 1º Distrito Policial de Cotia, em Caucaia do Alto, onde o trio foi preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça. O veículo e o material apreendido foram encaminhados para perícia, e um representante da empresa de telefonia proprietária dos cabos compareceu à delegacia para recuperar os bens.Durante o depoimento, os suspeitos contaram que o cobre furtado seria vendido a um ferro-velho localizado no Jardim Japão, do qual eram sócios. A informação levou fiscais da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Cotia, com apoio da GCM e da Polícia Civil, até o local. O estabelecimento, que funcionava sem CNPJ e sem licença de operação, foi lacrado pelas autoridades.