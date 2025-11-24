GCM acaba com 'pancadão' em Caucaia do Alto e apreende motos e drogas

Ação ocorreu após denúncias; oito veículos foram recolhidos e drogas, apreendidas

Foto: Divulgação / GCM de Cotia

A Guarda Civil Municipal de Cotia interrompeu, na madrugada desta sexta-feira (21), um baile funk que ocorria na Rua dos Eucaliptos, em Caucaia do Alto. As equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e demais viaturas foram acionadas após denúncias de barulho excessivo, arruaça e perturbação do sossego.

De acordo com a corporação, os agentes encontraram dezenas de pessoas consumindo bebidas alcoólicas, som em volume alto e motociclistas realizando manobras arriscadas na via pública. Parte do grupo hostilizou a chegada da GCM, mas as equipes avançaram para dispersar o evento e restabelecer a ordem.Com a fuga repentina dos participantes, várias motocicletas foram abandonadas no meio da rua. Após a dispersão total, a Guarda realizou a checagem dos veículos e registrou oito autuações. As motos foram recolhidas ao pátio municipal por infrações de trânsito, embora nenhuma irregularidade grave de procedência tenha sido identificada.Durante a varredura no local, os agentes encontraram uma bolsa contendo entorpecentes, que foi apreendida e encaminhada à Polícia Civil para investigação.