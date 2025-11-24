Criminosos são presos em flagrante após assaltar posto de combustíveis em Caucaia do Alto

Dupla foi capturada minutos após o crime; arma de uso restrito e R$ 1.469 roubados foram localizados pela GCM e PM

Foto: Reprodução

Dois homens foram presos na noite de sábado (22) após o roubo a um posto de combustíveis no bairro Apache, em Caucaia do Alto, em Cotia.

A ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar resultou na recuperação do dinheiro levado e na apreensão de uma carabina de uso restrito, carregada com munições calibre 9mm.O crime ocorreu por volta das 20h, quando dois indivíduos armados renderam o frentista do Auto Posto Kioto e fugiram com R$ 1.469 em espécie.As vítimas repassaram as características dos assaltantes às equipes da GCM e da PM, que iniciaram buscas imediatamente.Minutos depois, agentes da Guarda localizaram um dos suspeitos no bairro Morro Preto. Ao perceber a viatura, ele tentou fugir, mas foi detido.Embora nada ilícito tenha sido encontrado no primeiro momento, o homem demonstrava forte nervosismo e acabou confessando o roubo, indicando onde havia escondido o dinheiro subtraído.A quantia foi encontrada poucos metros adiante. Em uma área de mata próxima, equipes da Romu localizaram a arma usada no crime: uma carabina semelhante a um fuzil, com cinco munições intactas no carregador. A polícia informou que o armamento é de uso restrito.Na delegacia, o frentista reconheceu o suspeito. O homem ainda tentou escapar dentro da unidade policial, danificando a algema que utilizava.Quase simultaneamente, uma equipe da Polícia Militar apresentou o segundo suspeito, localizado durante patrulhamento após ser reconhecido pela vítima. Segundo os PMs, o homem correspondia às características informadas e demonstrou grande tensão ao ser abordado.Ambos foram autuados em flagrante por roubo qualificado (artigo 157) e por porte de arma de fogo de uso restrito, conforme o Estatuto do Desarmamento. A arma ficou apreendida e o dinheiro foi devolvido ao posto.