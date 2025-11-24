Dupla é detida após roubar canetas para emagrecimento em farmácia da Granja Viana

Funcionária fugiu durante a ação e acionou guarda municipal; produtos foram recuperados

Foto: Polícia Civil

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu um adulto e apreendeu um adolescente após um roubo à unidade da Droga Raia, na Granja Viana, na madrugada de sábado (22). A ação ocorreu quando a vítima conseguiu fugir do estabelecimento e pedir socorro a uma viatura que passava pela avenida.

Segundo a ocorrência, a funcionária relatou aos guardas que dois indivíduos haviam acabado de assaltar a farmácia e apontou os suspeitos correndo pela via. A equipe iniciou perseguição e deteve a dupla poucos metros à frente.Com eles foram encontrados vários frascos de canetas para emagrecimento, furtados da geladeira de medicamentos, além de uma aliança pertencente à vítima.No momento da abordagem, os guardas observaram que um Fiat Mobi arrancou em alta velocidade próximo ao local, levantando suspeita de envolvimento na ação. O veículo, cuja placa foi identificada pelo sistema de monitoramento, não foi localizado.A vítima relatou que atendia uma cliente quando os assaltantes entraram na loja, simularam estar armados e ordenaram que os funcionários ficassem atrás do balcão. Um deles arrancou a aliança da farmacêutica antes de subtrair produtos controlados.Os suspeitos foram encaminhados ao pronto-socorro após alegarem agressão, mas negaram a versão durante atendimento médico, que não constatou lesões.Na delegacia, ambos permaneceram em silêncio. O adulto teve a prisão em flagrante decretada por roubo majorado e corrupção de menores. O adolescente foi apreendido por ato infracional equivalente ao mesmo crime e ficará à disposição da Justiça.