Game Station entra no clima da Black Friday com descontos e diversão para toda a família

Unidade do Shopping Granja Vianna participa da campanha “Black no Game”, com promoções e experiências especiais entre 17 e 30 de novembro

O Game Station, com unidade no Shopping Granja Vianna, em Cotia, já está no clima da Black Friday 2025.



A rede de parques indoor lançou a campanha “Black no Game”, que promete duas semanas de diversão com descontos especiais e experiências para todas as idades, tanto nas lojas físicas quanto no site oficial.A partir do dia 17 de novembro, os visitantes poderão aproveitar ofertas exclusivas na unidade da Granja Vianna e nas demais lojas da rede. A promoção segue até o dia 30 de novembro, com diferentes etapas e benefícios:🎮 De 17 a 21 de novembro: jogue pagando metade do preço.🎮 Dias 22 e 23 de novembro: 20% de desconto para continuar jogando.🎮 De 27 a 30 de novembro: ofertas especiais no site e nos caixas das lojas.Antes disso, o Game Station realiza o “Esquenta Black nas Festas”, entre 10 e 16 de novembro, com o tema “Diversão pela metade do preço” — um aquecimento para quem quer garantir momentos de lazer sem pesar no bolso.De acordo com a rede, o objetivo é tornar o entretenimento ainda mais acessível., diz a empresa em nota.A campanha é válida para todas as unidades participantes e também no e-commerce oficial do Game Station.📍 Local: Game Station – Shopping Granja Vianna (Rod. Raposo Tavares, km 23,5 – Cotia/SP)📅 Período da campanha “Black no Game”: de 17 a 30 de novembro de 2025Horário de FuncionamentoSegunda a Sexta: 13h00 às 22h00Sábado: 10h00 às 22h00Domingo: 12h00 às 20h00